لويس كاسترو منفعلًا على صحفي: لا يمكنك أن تسأل مثل هذا سؤال عن كريستيانو رونالدو!

مدرب النصر لم يتقبل سؤال صحفي طاجيكي عن رونالدو قبل مواجهة الاستقلال!

شهد المؤتمر الصحفي لمواجهة النصر السعودي أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي اليوم الإثنين، حالة من التوتر بين البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للأول، وأحد الصحفيين الطاجيكيين، بعد سؤال عن البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد الفريق.

المباراة من المقرر أن تقام غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت العاصمة السعودية "الرياض"، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

لكن اللقاء يشهد غياب رونالدو، في ظل تفضيل المدرب لإراحته بعد ضغط المباريات ومعاناته من إصابة في الرقبة خلال مواجهة برسبوليس الآسيوية الماضية، وهو ما أدى لخيبة أمل للجمهور الطاجيكي الذي كان يتشوق لزيارة الدون للبلاد.

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لذا توجه أحد الصحفيين لكاسترو بالسؤال عن صاروخ ماديرا وعدم ضمه للقائمة، ليرد المدرب: "أنا اليوم مدرب النصر ولست مشجعًا كي أتمنى مشاهدة رونالدو دائمًا يلعب، لذلك من الصعب أن أضحي به وهو غير جاهز، احترمك جيدًا، لكن لا يمكنك أن تسأل مثل هذا سؤال عن رونالدو، أتفهم حبكم له، الجميع بالطبع يحب نجم مثله، لكن هذا قراري، وأتمنى أن تستمتعوا باختياراتي الأخرى من اللاعبين".

وأضاف: "أتفهم كثرة السؤال عن عدم حضور رونالدو، وأنا متأكد أنه يريد أن يكون هنا اليوم، لكن هذا يعود لاختيارات المدرب والرغبة في التدوير والمحافظة على اللاعبين وإراحتهم، خاصةً أننا تأهلنا للدور المقبل بالفعل".

يذكر أن النصر يتصدر مجموعته الآسيوية برصيد 13 نقطة وحسم تأهله للدور المقبل، فيما يليه برسبوليس في الترتيب برصيد ثماني نقاط، ثم الدحيل القطري بأربع نقاط، فالاستقلال بنقطتين.