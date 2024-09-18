"لم نتأخر في إقالة لويس كاسترو" … جويدو فينجا يدافع عن إدارة النصر ويكشف كيفية اختيار بيولي!

فينجا يكشف عن المعايير التي وضعت لاختيار بيولي

يرى جويدو فينجا، المدير التنفيذي لنادي النصر، أن إدارة ناديه لم تتأخر في قرار إقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، متحدثًا عن أسباب التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي.

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وأعلن النصر مساء الثلاثاء عن إقالة لويس كاسترو من تدريب الفريق، وذلك بسبب تذبذب نتائج ومستوى العالمي خلال الفترة الأخيرة.

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وقال جويدو خلال تصريحات لموقع “الشرق”: “لا أعتقد أن إقالة كاسترو جاءت متأخرة، ويجب القول إن الإدارة والجمهور يقومان بعمل مختلف، فالجمهور يعمل على تحفيز الإدارة”.

وأضاف: “نحن في إدارة النصر يجب أن نُسير النادي بشكل متوازن ونتفادى القيام بقرارات صعبة، لأن ذلك يؤدي إلى خلف، بالإضافة إلى ظهور مشاكل أخرى بدلًا من إيجاد حلول. وكما تعلم، قرار تغيير المدرب دائمًا ما يكون صعبًا، لكننا قمنا بذلك لأننا نعتقد أنه الوقت المناسب”.

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وواصل: “حتى قرار اختيار مدرب جديد يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعايير التي وضعها فيرناندو هييرو، المدير الرياضي”.

وتابع المدير التنفيذي للنصر: “قام هييرو وفريقه باختيار ستيفانو بيولي نظرًا لإمكانياته في تكوين فريق وليس فقط تسييره وتطوير اللاعبين. وأعتقد أننا حاليًا بحاجة إلى العمل على تطوير اللاعبين الشباب السعوديين ليتماشى مع النجوم العالميين الذين لدينا، والإدارة تعتقد أن بيولي هو الأفضل في السوق حاليًا”.