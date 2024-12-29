يعمل في كل المجالات حتى البسكويت .. الكشف عن الثروة الضخمة التي جمعها لويس فيجو بعد الاعتزال!

النجم البرتغالي يكشف عن كيفية حصوله على تلك الثروة الضخمة

يعيش النجم البرتغالي لويس فيجو، البالغ من العمر 52 عامًا، حياة مريحة وناجحة بعد اعتزاله كرة القدم، حيث استطاع بناء ثروة تقدر بين 20 و50 مليون يورو، وفقًا لما صرح به مؤخرًا في حوار له مع برنامج "La Revuelta".

ولم يقتصر نجاح لويس المالي على كرة القدم فقط، بل استطاع استغلال الفرص في عدة مجالات استثمارية، حيث بدأ فيجو مثل العديد من اللاعبين بالاستثمار في العقارات، حيث يمتلك مجموعة من العقارات التي توفر له دخلًا ثابتًا، لكنه لم يكتفِ بذلك، فقد دخل مجال التعدين وأصبح المساهم الرئيسي في شركة تستخرج المعادن في دول مثل غينيا والسنغال.

وفي عام 2022، توسع فيجو باستثماره في شركة Elgorriaga Brand المتخصصة في إنتاج البسكويت والشوكولاتة ومقرها مدينة أفيلا الإسبانية.

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ثم أطلق فيجو علامته التجارية الخاصة "Luis Figo Brand" بالتعاون مع رجل الأعمال الإيطالي جانفولدو ألبانيزي، وهي العلامة التي تقدم ملابس فاخرة بأسعار مرتفعة، مثل السترات التي تُباع بـ 885 يورو، والقمصان بـ 220 يورو.

ولا يزال فيجو وجهًا إعلانيًا للعديد من العلامات التجارية مثل EA Sports، وHublot للساعات، وUber Eats. كما تعاون مع Nike لإعادة إحياء بطولة "The Cage" الشهيرة في لاس فيغاس.

ويواصل فيجو مساهمته في عالم كرة القدم كأحد المستشارين للرئيس ألكسندر تشيفرين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، حيث يقدم نصائح في الشؤون الرياضية والإدارية، بالإضافة إلى مشاركته في الفعاليات الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا.

ويقيم فيجو حاليًا في منطقة "كوندي أورجاز" الفاخرة في مدريد، حيث يعيش عدد من زملائه السابقين مثل زين الدين زيدان وراؤول، ويمضي أوقاته بين المطاعم الفاخرة وملاعب الجولف، وهو شغوف بهذه الرياضة، حيث يتمتع بمستوى عالٍ.

ويُعرف فيجو بتفاعله النشط على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشارك بآرائه الجريئة، ولم يتردد في الدخول في نقاشات مع شخصيات سياسية وإعلامية.