لويس فيجو: برشلونة تحسن لكن كرة القدم شيء أخر!

يعتقد لويس فيجو، لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق أن وصول تشافي إلى برشلونة حسّن وضع الفريق لكن الأمور في كرة القدم لا تسير هكذا.

تشافي خاض أمس ثاني مبارياته مع برشلونة وسقط في فخ التعادل أمام بنفيكا، ويتأزم موقف الفريق الكتالوني الذي يحتاج للفوز خارج ملعبه ضد بايرن ميونيخ للتأهل.

تشافي يعلم أنه أمام مهمة صعبة، حيث وصل إلى النادي في فترة حرجة للغاية، ومطالب أن يعود بالفريق إلى المسار الصحيح من حيث الأداء والنتائج.









ماذا قال لويس فيجو؟

البرتغالي تحدث في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" عن أبرز الأمور على الساحة الكروية كوصول تشافي ووضع يونايتد وريال مدريد.

وقال فيجو عن برشلونة: "هناك تحسن في اللعبة، لكن كرة القدم شيء آخر".

وأضاف: "لقد ظهرت الكثير من الإثارة مع وصول تشافي وسنرى إلى أي مدى يمكن أن يذهب".

وماذا عن يونايتد ورونالدو؟

استنكر البرتغالي ما يحدث مع كريستيانو رونالدو مؤكدًا أنه لايفهم تلك الانتقادات التي يتعرض لها: "هذا هراء، إنه الأفضل، كرة القدم نتائج والفريق لا يحقق النتائج التي كانت متوقعة. إنه أحد أفضل اللاعبين في فريقه من حيث الأداء، لذلك لا أفهم تلك الانتقادات".

وماذا قال عن مباراة ريال مدريد؟

فيما تطرق للحديث عن ريال مدريد ومباراته الليلة أمام فريق شريف: "ستكون مباراة صعبة لأن ريال مدريد يجب أن يضمن التصنيف أولاً ثم أن يكون الأول في المجموعة، وهو أمر مهم للغاية".

وتابع: "المنافس هو أحد المفاجئات في دوري أبطال أوروبا وكان قادرًا بالفعل على الفوز في البرنابيو".

وواصل: "ريال مدريد أقوياء، وهم يقومون بعمل جيد وقد يكون المرشح الأوفر حظًا للفوز بالبطولة".

الجدير بالذكر أن لويس فيجو لعب لبرشلونة لمدة 5 سنوات (1995-2000) قبل أن ينتقل إلى الغريم التقليدي ريال مدريد من الباب الخلفي عام 2000 ويرحل بعد 5 سنوات.

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