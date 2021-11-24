مهاجم برشلونة يكشف تفاصيل حديثه الأول مع تشافي

كشف المهاجم النرويجي، مارتين برايثوايت تفاصيل حديثه الأول مع المدرب الجديد لبرشلونة، تشافي هيرنانديز في ظل غيابه بسبب الإصابة.

تشافي تولى قيادة برشلونة الأسبوع الماضي وقاد الفريق في مباراتين، إحداهما في الدوري وانتهت بـ 1-0 أمام إسبانيول والأخرى ليلة أمس أمام بنفيكا وانتهت بالتعادل السلبي.

تشافي يعلم أنه أمام مهمة صعبة، حيث وصل إلى النادي في فترة حرجة للغاية، ومطالب أن يعود بالفريق إلى المسار الصحيح، لذلك أبرز ما يفعله الآن هو بث الثقة في لاعبي الفريق ومن بينهم كان المهاجم النرويجي.

كيف دار الحديث بين برايثوايت وتشافي؟





وقال برايثوايت في تصريحات لقناة "TV3" الدنماركية: "هدفي الآن هو العودة قريبًا، لأني سأحظى بدور مهم حين أعود".



وأبرز اللاعب الثقة التي أظهرها تشافي تجاهه وعقلية الفوز التي يبثها بين اللاعبين: "لقد تحدثت معه، لديه فكرة واضحة حول ما يريد القيام به وما يريد تغييره.. سيصنع شيئًا مثيرًا".

برايثوايت كان قد خضع لعملية جراحية في منتصف سبتمبر بسبب الإصابة التي تعرض إليها في ركبته اليسرى، ومن المنتظر أن يتمكن من العودة للتدريبات في غضون أسابيع.

كيف هو الحال مع تشافي في الوقت الحالي؟



خاض برشلونة أول مبارياته في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة تشافي هيرنانديز ضد بنفيكا، أمس الثلاثاء، على ملعب "كامب نو" في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

حظوظ برشلونة تعقدت للتأهل إلى الدور القادم بعدما سقط في فخ التعادل لكن المباراة شهدت بعض التفاصيل الفنية من جانب تشافي ومعنويات الفريق العالية التي بعثت الأمل لجماهير الفريق.

وفي النهاية لايزال أمام المدرب الكتالوني الكثير والجميع يعلم أن ما يمر به برشلونة هي مرحلة ضرورية لضمان نجاح تلك الحقبة الجديدة تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

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