لويس فيجو.. الخائن الأشهر يفتح خزائن قلبه قبل الكلاسيكو!

البرتغالي صاحب أشهر قصة انتقال في التاريخ

فتح البرتغالي لويس فيجو صاحب إحدى أكثر قصص الانتقالات إثارة للجدل عبر التاريخ خصوصًا بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة قلبه قبل موعد كلاسيكو الأرض المرتقب بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال فيجو الذي تصفه جماهير برشلونة بالخائن عن الأمر في تصريحات لصحيفة "الجارديان" البريطانية: "في برشلونة لم ينقصني أي شيء، حين انتقلت إلى ريال مدريد كان عليهم أن يعلموا أنه ليس فريقًا من الدرجة الثانية، لقد أشبع ريال مدريد إحساسي بالتقدير، لم يكن قرارًا خاطئًا وهذا ما أقنعت نفسي به".

لولا ريال مدريد.. ما تركت برشلونة!

وأكد: "لولا أن النادي الذي أتى لي كان ريال مدريد، لم أكن لأغادر برشلونة".

وتحدث عما حصل له من قبل زملائه في برشلونة عقب الانتقال إلى ريال مدريد قائلًا: "كنت أظن أن لدي أصدقاء في برشلونة، ولكن حينما انتقلت إلى ريال مدريد أحجموا عن الظهور معي لئلا يؤثر ذلك على وضعيتهم في برشلونة".

وأضاف: "لدي مفهوم صلب عن الصداقة ولكن سلوكياتهم فاجأتني بعد انتقالي إلى ريال مدريد".

وعاد ليؤكد أن "الشخص الوحيد الذي قرر له أن ينتقل إلى ريال مدريد هو نفسه، واتخذت قراري بهدوء وتحملت مسئوليته، ولذلك قررت فسخ عقدي مع وكيل أعمالي بعد عام واحد من انتقالي إلى ريال مدريد أيضًا وتحملت مسئولية نفسي مرة أخرى".