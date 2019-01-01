لويس سييرا: الاتحاد سينافس على كل البطولات

سييرا يتحدث عن مواجهة الوحدة الإماراتي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد التشيلي لويس سييرا، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، على أن فريقه سينافس بقوة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

الاتحاد سيحل ضيفًا على الوحدة مساء غدٍ الأثنين، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى، بدوري أبطال آسيا.

سييرا قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "وضع الاتحاد بالدوري السعودي لا يعني أنه سيستسلم في المنافسة على كأس الملك ودوري أبطال آسيا".

الاتحاد يصارع الهبوط في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

📢 نبي نذكركم أن النمور 🐯 هم متصدروا مجموعتهم بدوري أبطال آسيا بعد الفوز على الريان في أول مباريات المجموعة 💪



📊 الاتحاد يملك 3⃣ نقاط ويتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن لوكوموتيف طشقند pic.twitter.com/wuNPfZ3fba — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 10, 2019

المدرب التشيلي تابع: "اسم نادي الاتحاد كافي للمنافسة على جميع الألقاب، والفريق جاء للإمارات من أجل تحقيق الفوز".

واختتم سييرا تصريحاته مشددًا على أن الدعم الجماهيري، هو السبب الرئيسي في النجاحات التي حققها مع الفريق حتى الآن.

الاتحاد يتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد انتصاره في المباراة الأولى أمام الريان القطري بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.