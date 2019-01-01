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دوري أبطال آسيا

لويس سييرا: الاتحاد سينافس على كل البطولات

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سييرا يتحدث عن مواجهة الوحدة الإماراتي
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد التشيلي لويس سييرا، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، على أن فريقه سينافس بقوة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

الاتحاد سيحل ضيفًا على الوحدة مساء غدٍ الأثنين، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى، بدوري أبطال آسيا.

سييرا قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "وضع الاتحاد بالدوري السعودي لا يعني أنه سيستسلم في المنافسة على كأس الملك ودوري أبطال آسيا".

الاتحاد يصارع الهبوط في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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المدرب التشيلي تابع: "اسم نادي الاتحاد كافي للمنافسة على جميع الألقاب، والفريق جاء للإمارات من أجل تحقيق الفوز".

واختتم سييرا تصريحاته مشددًا على أن الدعم الجماهيري، هو السبب الرئيسي في النجاحات التي حققها مع الفريق حتى الآن.

الاتحاد يتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد انتصاره في المباراة الأولى أمام الريان القطري بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

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