ساها: زيدان هو الشخص المناسب لمانشستر يونايتد

لويس ساها نجم مانشستر يونايتد السابق يؤكد أن الفرنسي زين الدين زيدان سيكون مدربًا مثاليًا في مانشستر يونايتد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد لويس ساها نجم فريق مانشستر يونايتد السابق أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد يعد مدربًا مثاليًا بالنسبة للشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساها لصالح "أومني سبورت" وأكد خلالها أن وجود زيدان سيتم دعمه من قبل كل الأطراف.

وقال ساها: "بالنسبة لي أنا مشجع لزين الدين زيدان، لقد كان لاعبًا عظيمًا في الملعب قبل سنوات، وكمدير فني لم يكن أقل قيمة أبدًا". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأضاف: "لقد تطور كثيرًا فيما يتعلق بالتواصل مع من حوله، عندما أسمعه يتحدث أشعر يكون ذلك واضحًا للغاية بالنسبة لشخص عمل في كرة القدم مثلي".

وأكمل: "هو يتنفس كرة القدم، وشخص شغوف للغاية بما يقوم به، ولديه كل الإمكانيات التي يجب أن يتم احترامها ويعرف كيف يدافع وكيف يهاجم".

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واختتم تصريحاته: "في ريال مدريد كان لديه ثلاثة وحوش هجومية وكان رائعًا بالدفاع، بالنسبة لي هو الخيار الأنسب لمانشستر يونايتد، أعتقد أنه ينال دعم الجماهير والعاملين في النادي والرئيس لأنه يستحق ذلك".

جدير بالذكر أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد كان قد أقيل الثلاثاء الماضي وعينت الإدارة أولي سولشار مؤقتًا بدلًا منه حتى نهاية الموسم.