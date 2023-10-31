لويس دياز لن يسافر إلى كولومبيا للبحث عن والده المخطوف!

نجم ليفربول يمر بموقف لا يحسد عليه..

تلقى النجم الكولومبي لويس دياز تحذيرات من السلطات الكولومبية بشأن العودة إلى بلاده، التي خطف فيها والده مانويل دياز خلال الأيام الماضية.

البحث لا يزال جاريًا عن دياز الأب وخاطفيه، لكن لم يظهر إلى الآن أي دليل ملموس يمكن طمأنة عائلة لويس دياز به.

الأدهى أن لويس دياز نفسه مهدد حال نزوله إلى كولومبيا بتجربة شبيهة، وهذا ما حذرته منه السلطات الأمنية الكولومبية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ليس الأمر فحسب من قبل السلطات، بل إن عائلة دياز نفسها حذرته من النزول إلى كولومبيا إذ قد يكون هو المقصود في الأخير.

صحيفة "سيمانا" الكولومبية أشارت إلى أن قرار دياز الأخير سيكون عدم النزول إلى كولومبيا وانتظار نتائج التحقيق في خطف والده.