لويس إنريكي يستسلم .. مدرب باريس سان جيرمان يتخذ قرارًا جديدًا بشأن مبابي!

إنريكي يتخذ قراره النهائي بشأن مبابي...

بدأ باريس سان جيرمان، العد التنازلي لبداية موسمه الجديد بشكل رسمي، ولم يتم حسم موقف نجم الفريق كيليان مبابي بشكل نهائي حتى الآن.

ويستعد باريس سان جيرمان، بقيادة مدربه لويس إنريكي، لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي، يوم السبت القادم أمام لوريان على ملعب حديقة الأمراء.

وقرر إنريكي، استبعاد كيليان مبابي من حسابه في الفترة القادمة، إذ سيعود الفريق إلى التدريبات من جديد يوم غد الإثنين، والتي ستكون بدون حضور مبابي، الذي يواصل تغيبه عن الفريق منذ المعسكر الإعدادي في اليابان وكوريا الجنوبية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جانبها كانت إدارة باريس سان جيرمان، قد قررت أنها لن تعتمد على مبابي هذا الموسم، حتى لو لم يرحل وسيتم نبذه وسيتدرب مع اللاعبين المستبعدين طيلة الموسم ولن يشارك مع الفريق الأول.

وكانت بعض الأنباء الصحفية قبل عدة أسابيع في بداية أزمة مبابي مع فريقه، قد أكدت أن لويس إنريكي، لن يخضع لقرارات إدارة الفريق، وسيعتمد على مبابي بشكل أساسي في قيادة هجوم الفريق، إن استمر داخل حديقة الأمراء.

وارتبط اللاعب صاحب الـ 24 عامًا، بالرحيل عن الفريق الباريسي هذا الصيف، وريال مدريد هو الأقرب لضمه ولكن لم يتفق الفريقان على الصفقة، بينما حاول الهلال السعودي الدخول في المفاوضات والتعاقد مع مبابي.