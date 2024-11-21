"سأكون الوحيد في التاريخ الذي فعل ذلك".. لويس إنريكي يعلق على احتمالية تدريب ريال مدريد!

ماذا قال المدرب الإسباني؟

استخدم لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، المزاح للإجابة عن سؤال يتعلق بإمكانية موافقته على قبول تدريب ريال مدريد في المستقبل.

وكان إنريكي لاعبًا سابقًا في ريال مدريد خلال الفترة من (1991-1996)، ومن ثم رحل في صفقة مجانية إلى الغريم الأزلي برشلونة، ليقضي معه 8 سنوات مميزة قبل اعتزاله في 2004.

وأجرى إنريكي مقابلة مثيرة للجدل مع شبكة "3Cat" ضمن الحلقة الخامسة من وثائقي "EL NOU CLAM" المنتج بالشراكة مع نادي برشلونة وتليفزيون كتالونيا، بالتزامن مع احتفالات برشلونة بمرور 125 عامًا على التأسيس، يحضرها أغلب أساطير النادي الكتالوني.

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وسئل إنريكي خلال المقابلة عن إمكانية توليه القيادة الفنية لريال مدريد، ليرد ضاحكًا: "سيكون ذلك لطيفًا.. أمزح فقط، أمزح فقط"، مشيرًا إلى أنه سيكون صاحب رقم قياسي يصعب تحقيقه، كونه الشخص الوحيد الذي لعب لعملاقي إسبانيا برشلونة وريال مدريد ودرب أحدهما أيضًا.

وأمضى إنريكي مع برشلونة، فترة نجاح كبير كلاعب بينما حقق الثلاثية التاريخية في 2015 كمدرب، وقال ضاحكًا: "لا أعتقد أن هناك أي شخص في التاريخ كان لاعبًا ومدربًا لبرشلونة وريال مدريد .. يمكنني تحطيم رقم قياسي، لكنني لن أفعل".