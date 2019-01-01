مفاجأة - إنريكي طلب رحيل من مورينو ليعود إلى إسبانيا

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كشفت تقارير عن أن عودة لويس إنريكي لتدريب المنتخب الإسباني كانت مشروطة برحيل مساعده السابق والمدرب الأخير للفريق روبرت مورينو.

وأعلن رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس عودة إنريكي من جديد لمنصبه، مؤكداً أن مورينو كان على علم بوجود الاحتمالية.

روبياليس: مورينو كان يعلم أن الأولوية لإنريكي في قيادة إسبانيا

وذكرت "لاجازيتا" أن في الاجتماع الذي دار بأكتوبر الماضي بين روبياليس وإنريكي وضع الأخير شرطاً برحيل مساعده السابق عن الجهاز الفني.

وتحدث التقرير أن أسباباً شخصية وليس فنية وراء طلب إنريكي رحيل مورينو عن منصبه بعدما نجح الأخير في إكمال مشوار التصفيات وضمان التأهل للنهائيات الأوروبية.

وأوضحت "ماركا" أن مورينو تفاجيء بالقرار، ودخل غرف الملابس بعد مباراة إسبانيا ورومانيا الأخيرة منهاراً وباكياً، وقال للاعبيه إنه تم الإطاحة به.

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وأشارت الصحيفة أن رئيس الاتحاد اتصل بالقائد سيرخيو راموس، ونائبه سيرجيو بوسكيتس، بالإضافة للاعب ثالث، وأخبرهما بالقرار قبل بقية اللاعبين.

وكان مورينو قد تم تصعيده على رأس الجهاز الفني من منصبه كمساعد بعد وفاة نجلة لويس إنريكي بوقت سابق من العام الحالي.