لويز: كرة ساري الهجومية في تشيلسي مميزة

آراء مختلطة فيما يخص موسم ساري الأول في لندن

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كال ديفيد لويز، قلب دفاع تشيلسي، المديح لمدربه ماوريتسيو ساري، وأسلوب اللعب الهجومي الذي ينتهجه الفريق تحت قيادته.

واختلفت الآراء فيما يخص موسم ساري الأول مع البلوز، والذي قاد الفريق فيه إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي والمرتبة الرابعة محلياً حتى الآن.

وقال لويز مع "سكاي": "فلسفته تعتمد على الاستحواذ وصناعة الفرص وهو يحاول تطبيق الأمر، برأيي هو يقوم بعمل رائع ومميز".

مورينيو: الإشادة بتشيلسي مع كونتي فقط وتجاهل فترتي غير منصف

المحارب فان دي بيك يضرب بوتشيتينو في مقتل ⚔️👌



(✍️🎨: @omomani) pic.twitter.com/pI8sAliTjm — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 1, 2019

ليبي يقترب من العودة لقيادة الصين من جديد

وأضاف: "في الماضي كان يتم انتقاد تشيلسي بسبب اللعب الدفاعي، الآن نهاجم والبعض يهاجمنا إذا فزنا ولم نستحوذ بشكل كاف على الكرة".

واختتم البرازيلي: "أحب كرته لأنه تتناسب مع أفكاري عن الكرة التي أحبها وأتمنى مشاهدتها ومتابعتها".

ويلعب تشيلسي مساء الخميس أمام إينتراخت فرانكفورت ضمن ذهاب نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.