قبل استئناف التدريبات.. اختبار طبي يحسم طبيعة إصابة نجم الاتحاد

هل يعود للتدريبات مباشرة؟

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يخضع البرازيلي لويز فيليبي لاعب اتحاد جدة، لكشف طبي دقيق، خلال الأيام المقبلة، من أجل تحديد طبيعة الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الفتح الأخيرة ضمن الجولة 24 من دوري روشن.

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واستبدل الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد، اللاعب البرازيلي صاحب الـ26 عامًا، خلال المباراة التي حسمها الصقور (4-2)، بعد أن عانى من إصابة في العضلة الخلفية.

ونقلت صحيفة "الرياضية" عن مصادر، إن "فيليبي سيجري كشفًا طبيًا خلال الأيام المقبلة للاطمئنان على حالته وتوضيح التشخيص النهائي، علمًا بأن الإصابة لا تدعو للقلق".

وسوف تحدد الفحوصات ما إذا كان اللاعب البرازيلي سيشارك في التدريبات الجماعية المقررة يوم الجمعة المقبل، بعد انتهاء الإجازة التي منحها لهم الجهاز الفني.

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ويتوقف الدوري السعودي نحو أسبوعين بسبب الأجندة الدولية، على أن يستأنف الاتحاد مبارياته بمواجهة الفيحاء ضمن الجولة 25 من المسابقة.

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