لويز: اليوم تعرف ما هو آرسنال!

ديفيد لويز مدافع آرسنال يُشيد بفريقه بعد الفوز على بورنموث بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي.

اعتبر ديفيد لويز، مدافع آرسنال، أن الفوز الذي حققه فريقه على ضيفه بورنموث بهدف نظيف، قد برهن للجميع على قوة قائمة الجانرز، مشيرًا إلى أن الفريق لم يتأثر بالتغيرات التي طرأت على تشكيلته في آخر المباريات.

ويخوض آرسنال منافسات الدوري الأوروبي بجانب الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة، ويضطر المدرب أوناي إيمري في كثير من الأحيان لتغير التشكيل للحفاظ على لياقة لاعبيه وعدم استنزافهم، في الوقت الذي تقول فيه النتائج أن هذه المداورة ناجحة، إذ لم يُهزم المدفعجية في أي مباراة في 3 بطولات مختلفة بعد الخسارة من ليفربول في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

لويز الذي أحرز هدف الانتصار لآرسنال اليوم تحدث قائلًا "بالتأكيد سعيد للغاية بهدفي الأول هنا ومساعدتنا على الفوز وسعيد بوجودي في آرسنال. نحن نحاول أن نُحسن من أنفسنا في كل مباراة وفي كل أسبوع."

وواصل الدولي البرازيلي "لعبنا في مختلف البطولات وغيرنا كثيرًا في تشكيلتنا ولكن رغم ذلك النتائج رائعة، هذا ما يُعرفك ما هو آرسنال."

"لدينا الكثير من اللاعبين وكل منهم لديه الجودة العالية، الجميع يمكن أن يلعب والجميع يُساعد الفريق بإيجابية."

المدافع المنضم لآرسنال هذا الصيف من تشيلسي، يرى أن فريقه استحق الانتصار اليوم، فقال "نعم استحققنا الفوز، كان بمقدورنا زيادة الغلة التهديفة في الشوط الأول، ولكننا على كل حال سيطرنا على المباراة."

وتابع "الشوط الثاني كان أكثر صعوبة، لدى بورنموث عدد من اللاعبين الرائعين، لقد حاولوا العودة وصعّبوا المباراة علينا، ولكننا كُنّا أقوياء بما فيه الكفاية للحفاظ على نظافة شباكنا وتأمين الثلاث نقاط."

ثم أردف لويز صاحب الـ 32 عامًا حديثه "يجب علينا أن نستغل الفرص عندما تتاح لنا لقتل المباراة بدلًا من تصعيب الأمور على أنفسنا."

وأتم "أسلوبنا هو لعب كرة قدم جيدة، ولكن من المفهوم أن في بعض الأحيان ينبغي الفوز بهدف نظيف. لاعبون مثل الجندوزي وسيبايوس وغيرهم كانوا يقاتلون وكأنهم قلوب دفاع للزود عن مرماهم، حتى أوباميانج كان يضغط على مدافعي بورنموث، هذا يوضح لك الروح العالية في الفريق.. هذا النوع من المباريات يعطينا الكثير في المستقبل."

الجدير بالذكر أن الفوز رفع رصيد آرسنال إلى النقطة 15 في المركز الثالث بفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي تعثر بالهزيمة من ولفرهامبتون بهدفين نظيفين اليوم.