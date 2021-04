خرجت إحصائية جديدة إلى النور تكشف عن مدى تواضع المستويات التي يقدمها كليمون لونجليه مع برشلونة هذا الموسم.

وكان لونجليه قد أحرز هدفًا عن طريق الخطأ في مرماه بمباراة البرسا الأخيرة أمام خيتافي، والتي فاز بها النادي الكتالوني بخماسية لهدفين.

هذا الهدف جعل الدولي الفرنسي يحقق رقمًا قياسيًا سلبيًا للغاية هذا الموسم، يجعله تقريبًا أسوأ مدافعي الدوريات الخمس الكبرى.

لونجليه أصبح المدافع الأول في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم الذي يسجل في شباكه ويطرد ويتسبب في خطأ مباشر يؤدي إلى هدف على فريقه، بجانب تسببه في ركلة جزاء لصالح خصومه أيضًا.

ولا عجب بعد هذه الإحصائية في إدراك لماذا يفضل المدرب رونالد كومان الاعتماد على الشابين رونالد آراوخو وأوسكار مينجويزا أو اللجوء لجيرارد بيكيه وهو مصاب عوضًا عن الدفع بلونجليه.

