لومير : الفوز بكأس زايد للأندية تحدٍ كبير لجميع لاعبي النجم الساحلي

النجم الساحلي يواجه الهلال غدًا الخميس في نهائي البطولة العربية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد المدير الفني الفرنسي روجيه لومير المدير الفني لنادي النجم الساحلي التونسي أن فريقه جاهز لمواجهة الهلال السعودي في نهائي كأس زايد للأندية العربية.

النجم الساحلي يواجه الهلال غدًا الخميس في نهائي البطولة العربية التي تحمل اسم الشيخ زايد على ملعب هزاع بن زايد ملعب نادي العين الإماراتي.

لومير قال في تصريحاته : "قدمنا العديد من التضحيات ، والجهد الكبير لبلوغ نهائي البطولة، والذي يُعتبر بمثابة تحدٍ كبير لنجوم الفريق والجهاز الفني".

النصر قلّد متصدري أوروبا، لكن مصيره كان مختلفًا! 😐

أما صلاح، فقد فجّر مرمى من استفزوه وعاد ليُسيطر بعد غياب! 👊

أما @MedoISC فيسألكم: من الدوري العربي الأفضل؟ pic.twitter.com/gLlnAiKMhY — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 15, 2019

وأضاف لومير : "الهلال فريق جيد جداً وتابعته في أكثر من مواجهة ولكن من الصعب معرفة كل التفاصيل الخاصة بمنافس لا يعب معك بنفس المسابقة".

وحول الغيابات التي يُعاني منها الفريق خلال الفترة الأخيرة قال لومير : "الفريق جاهز بكل العناصر، والهدف واحد وهو الفوز بهذا اللقب".

زوران : الهلال بذل مجهودًا في كأس زايد وسُنحقق الفوز على النجم الساحلي

وأنهى لومير تصريحاته للرد عن أبرز اللاعبين الذين يعرفهم من فريق الهلال وقال إنه يعرف موطنه بافتيمبي جوميس بشكل جيد.