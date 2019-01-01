لوك شاو: انتصارات مانشستر يونايتد على الكبار أصبحت بلا جدوى!

انتقاد لاذع..

يرى لوك شاو، الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد، أن الانتصارات التي حققها فريقه على الستة الأوائل في الدوري الإنجليزي، ولكنها لم تعد ذات فائدة بسبب عدم القدرة على الانتصار على الفرق الصغيرة.

وكان مانشستر يونايتد قد فاجأ الجميع بالانتصار على توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو ومانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا في خلال 4 أيام بنفس النتيجة، 2-1، قبل أن يتعادل مع إيفرتون ويُهزم مساء الأحد على يد متذيل الترتيب، واتفورد، بثنائية نظيفة.

شاو في تصريحات للصحافة قال "نحن بحاجة إلى أن نكون أفضل ونحن نعلم ذلك جيدًا. كانت الانتصارات ضد السيتي وتوتنهام رائعة، لكنها الآن تبدو بلا جدوى بسبب آخر مباراتين، نحن نحتاج إلى الفوز على الفرق الأصغر ولم نقم بذلك.".

دافيد دي خيا حارس المانيو كان الحلقة الأضعف خلال مباراة واتفورد، حيث قدّم أداءً كارثيًا وتسبب في هدف بعدما فشل في الإمساك بتسديدة سهلة، ولكن شاو يدعم الحارس الإسباني بكل قوة ويتوقع منه الأفضل في المستقبل.

جاري نيفيل: حل مشكلة مانشستر يونايتد عند خوان ماتا

"بالطبع كان هدفًا غريبًا، ولكن دافيد أنقذنا في عديد من المرات خلال السنوات الأخيرة، لا يوجد معنى لتوجيه اللوم له على الإطلاق، إنه حارس مرمى من طراز عالمي وأنا مقتنع من أنه سيعود أقوى مجددًا."

الجدير بالذكر أن الهزيمة التي مُنيّ بها اليونايتد من واتفورد جعلته يتراجع ليصبح في المركز الثامن من جدول ترتيب البريميرليج برصيد 25 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المربع الذهبي.

كما يجدر الإشارة إلى أن لوك شاو قد شارك في 8 مباريات فقط هذا الموسم في البطولة الإنجليزية، وقد خسر مركزه لصالح الشاب ويليامز الذي يُقدم مردودًا مميزًا منذ أن صعده أولي جونار سولشاير من الأكاديمية.