المصائب لا تأتي فرادى - يوفيتش رابع إصابات ريال مدريد بالفترة التحضيرية

لاعب ريال مدريد الجديد لوكا يوفيتش تعرض للإصابة في مواجهة ريال مدريد الودية فجر اليوم أمام نظيره أتلتيكو مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تعرض لاعب فريق ريال مدريد الجديد لوكا يوفيتش للإصابة فجر اليوم في المباراة التي جمعت النادي الملكي بنظيره أتلتيكو مدريد وديًا.

الإصابة جاءت في النصف ساعة الأولى من عمر المباراة التي تقام ببطولة كأس الأبطال الودية ليغادر بعدها اللاعب أرض الملعب.

ولم يكشف أي مصدر في ريال مدريد حتى الآن عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الوافد الحديث في صفوف النادي المدريدي.

أتلتيكو يحقق نصرًا تاريخيًا بسباعية أمام ريال مدريد وديًا

وتعرض اللاعب للإصابة عقب كرة مشتركة مع الحارس يان أوبلاك لاعب فريق أتلتيكو مدريد وبدا أن إصابة المهاجم الصربي التي تعرض لها في الكاحل الأيسر خطير.

وتعد إصابة يوفيتش هي الرابعة لنادي ريال مدريد خلال فترة التحضير للموسم الجديد والتي يقيمها بحضور كل نجوم سواء القدماء أو الصفقات الجديدة.

يذكر أن ريال مدريد يعاني بالفعل من إصابة كل من براهيم دياز وماركو أسينسيو وفيرلاند ميندي.

جدير بالذكر أيضًا أن مواجهة اليوم بين ريال وأتلتيكو مدريد انتهت بفوز الأخير بسبعة أهداف مقابل ثلاثة.