لوكا يصف خسارة الريان أمام الوحدة بالمؤلمة

الريان خسر على ملعبه أمام ضيفه الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف لوكا بورجيس مهاجم الريان خسارة الفريق أمام الوحدة الإماراتي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بالمؤلمة.

وخطف ليوناردو دا سيلفا هدف الانتصار للوحدة بركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من اللقاء، ليرفع رصيد فريقه إلى 6 نقاط تضعه في صدارة المجموعة بجانب اتحاد جدة السعودي.

لوكا تحدث بعد اللقاء مبديًا أسفه من الخسارة وواعدًا بالتعويض في المباراة القادمة، ومضيفًا "المباراة كانت صعبة، لعبنا بكل قوة وبذلنا قصارى جهدنا، كانت خسارة مؤلمة".

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أضاف عبر حساب ناديه الرسمي على تويتر "علينا طي تلك الصفحة والتفكير باللقاء القادم، مصير الفريق مازال في يده، وبإمكاننا الفوز في مباراة العودة، رغم أنها مهمة صعبة".

يُذكر أن الريان يتذيل مجموعته الآسيوية بـ3 نقاط وبفارق الأهداف عن لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، وسيتوجب على الفريق الفوز في الجولة القادمة للحفاظ على آماله في التأهل.