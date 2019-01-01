الوحدة يُعوض "محمد عواد" من الجزائر

مطالب الإسماعيلي الكبيرة وجهت النادي السعودي نحو الجزائر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بدأ مسؤولو الوحدة السعودي البحث عن حارس مرمى جديد يخلف محمد عواد الذي سيعود لناديه الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري.

ويلعب عواد مع الوحدة معارًا من الإسماعيلي، وحاول مسؤولو النادي السعودي شراءه نهائيًا لكن المطالب المالية المرتفعة من النادي المصري والتي تتجاوز الـ8 ملايين دولار وقفت حائلًا دون إتمام الصفقة.

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وأفاد موقع كووورة أن الوحدة اتجه للتعاقد مع مصطفى زغبة حارس مرمى وفاق سطيف ومنتخب الجزائر، وأن المفاوضات بين الطرفين وصلت لمرحلة متقدمة.

وكان الهلال واتحاد جدة قد أبديا رغبتهما في ضم اللاعب الجزائري في وقت سابق، فيما ارتبط محمد عواد بالانتقال لصفوف الأهلي وبيراميدز.

يُذكر أن الوحدة يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة.