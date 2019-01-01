لوكا توني يعرض خدماته على بايرن ميونخ!

بادرة طريفة..

قام لوكا توني، أسطورة الكرة الإيطالية، بعرض خدماته على بايرن ميونخ، من أجل أن يتولى تدريب العملاق البافاري في الفترة المقبلة، وذلك عبر حسابه على "انستجرام".

وكان بايرن ميونخ قد أعلن عن إقالة نيكو كوفاتش في أعقاب الهزيمة القاسية التي تلقاها من آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف لهدف في الدوري الألماني.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الألماني نبأ إقالة المدرب الكرواتي عبر انستجرام، ليرد توني على الحساب مؤكدًا جاهزيته لخلافة صاحب الـ 48 عامًا.

الدولي الإيطالي سبق له وأن نشط في بايرن ميونخ خلال الفترة بين 2007 لـ 2010، بعدما انضم قادمًا من فيورنتينا نظير 11 مليون يورو، قبل أن يرحل على سبيل الإعارة لروما ومنه إلى جنوى.

توني، الذي يبلغ من العمر 42 عامًا، كان قد أعلن اعتزاله عام 2016 بعد مسيرة طويلة اختتمها في فريق هيلاس فيرونا، وقد حقق لقب البوندسليجا مع بايرن إلى جانب اللقب الأغلى، كأس العالم 2006 مع منتخب إيطاليا.

عمومًا، كتب الإيطالي على منشور إقالة كوفاتش "لوكا توني جاهز، شكرًا على كل شيء نيكو.".

يذكر أن بايرن ميونخ قد أعلن عن تعيين هانس فليك كمدرب مؤقت للفترة المقبلة حتى الإعلان عن المدرب الجديد، وتتواجد أسماء كثيرة مرشحة على رأسها جوزيه مورينيو الذي أبدى استعدادًا للتدريب في ألمانيا من قبل.

كما يجدر الإشارة إلى أن توني قد سجل بقميص البايرن 38 هدفًا خلال 60 مباراة خاضها بقميص بطل البوندسليجا.