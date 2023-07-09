لوكاكو يتحدى تشيلسي وينهي آمال الهلال .. البلجيكي يفاجئ إنتر بتضحية جديدة من أجله!

محاولات تشيلسي لتعجيز إنتر تبدو لن تفلح!

"عيونه لا ترى إلا إنتر الإيطالي" هكذا هو حال المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رغم كم العروض والإغراءات المالية التي تحاصره.

المهاجم البلجيكي يلعب للفريق الإيطالي منذ 2019م، قبل أن يتم بيعه بعدها بعامين لتشيلسي الإنجليزي، لكن عاد الأول واستعاره الموسم الماضي عام وحيد.

وحاليًا وفي ظل امتلاك البلوز عقد لوكاكو، يتصارع النيراتزوري من جديد لشرائه نهائيًا، ويجد منافسة من الهلال السعودي ويوفنتوس الإيطالي.

لكن وفقًا لـ"لاجازيتا ديلو سبورت" فإن صاحب الـ30 عامًا عرض على النادي الإيطالي تخفيض راتبه، كمساهمة منه في إتمام الصفقة، بعدما كان يتقاضى 8.5 ملايين يورو كراتب صافٍ بخلاف المكافآت.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن إنتر يرغب في التوقيع مع البلجيكي لأربع سنوات مقبلة، وبينما يطلب تشيلسي الحصول على ما يتراوح بين 30 لـ40 مليونًا، فإن مطالب الجانب الإنجليزي المالية، ستلعب دورًا في تحديد راتب اللاعب، وهو ما دفعه لعرض تقليصه.

يذكر أنه أمام إصرار لوكاكو على تمثيل إنتر، اضطر الهلال لرفع المقابل المادي المعروض عليه، في محاولة لإغرائه، لكن تبدو المهمة صعبة حتى الآن، في ظل استعداده لخفض راتبه بالأساس مع النيراتزوري.