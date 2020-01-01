لوكاكو: مورينيو ظُلم وهذه كواليس رحيلي من مانشستر يونايتد

روميلو لوكاكو يتحدث عن الفارق بين مانشستر يونايتد وإنتر

قال المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو إن الأمور اختلفت كثيرًا بالنسبة له على كافة الأصعدة عن ما كانت عليه خلال الموسم الماضي.

وكان لوكاكو قد تحدث في حوار حصري لسكاي سبورتس إيطاليا عن المرحلة الحالية له وأنطونيو كونتي وإنتر واختلاف ذلك عن مانشستر يونايتد وسولشاير.

وبخصوص ذلك، قال لوكاكو إن قرار رحيله عن مانشستر يونايتد تم اتخاذه في وقت مبكر عن فتح باب سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف: "لقد ذهبت إلى مديري النادي في مارس وأخبرتهم برغبتي في الرحيل بنهاية الموسم، لقد وددت الحصول على تجربة جديدة"

وتابع: "شعرت أن هامش التطور والحصول على فرصة في مانشستر يونايتد مع سولشاير لن يكون كبيرًا، لذا فضلت الخروج عن البقاء في نفس الدائرة"

وأردف: "جوزيه مورينيو هو أحد أفضل المدربين الذين عملت معهم خلال مسيرتي رفقة كونتي ومارتينيز، وأعتقد أنه في حال توفر له لاعبون يريدهم كان سيقدم شيئًا أفضل"

وأكمل: "بالنسبة لي لا يوجد طريقة مفضلة للتسجيل، أعتقد أنني أسجل بكلتا القدمين وبالرأس، هذا التنوع يجعل من اللاعب أفضل وأكثر خطورة"

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يذكر أن روميلو لوكاكو يحتل المركز الثالث في الوقت الحالي على سلم ترتيب هدافي السيري آ بعد كل من تشيرو إيموبيلي وكرستيانو رونالدو.