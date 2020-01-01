لوكاكو: عقلية إنتر وراء الفوز على ميلان

إنتر قلب النتيجة على ميلان برباعية بعد التأخر بهدفين دون رد

يعتقد روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر أن فريقه ترك المساحات للاعبي ميلان خلال الشوط، ولكن عقلية إنتر كانت السبب وراء قلب النتيجة.

وساهم لوكاكو في فوز فريقه على حساب ميلان، في ديربي ميلانو، بالجولة الـ 23 من السيري آ.

وقال المهاجم البلجيكي في تصريحات عقبت اللقاء: "الشوط الثاني، كان رائعاً، لقد سمحنا لهم بالكثير من المساحات في الشوط الأول، ميلان يستحق التهنئة على الشوط الأول".

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وواصل: "لعبنا بشكل مختلف بعد الاستراحة وفي النهاية استحقينا الفوز، الشوط الأول كان صعباً بالنسبة لنا ولكن الجميع شاهد عقلية إنتر وأننا رفضنا التخلي عن رغبتنا في تحقيق الفوز".

وتابع: "دائماً أقول إن أهم شيء هو العمل الجماعي، وأنا هنا للمساعدة على تحقيق الفوز سنستعد الآن للمباريات القادمة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "عندما وصلت إلى إيطاليا كنت أعلم أنه من الصعب أن تكون مهاجماً يسجل الأهداف بغزارة ولكن زملائي ساعدوني في الاستمرار".

جدير بالذكر أن إنتر يحتل صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، ولاتسيو صاحب المركز الثالث.