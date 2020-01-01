لوكاكو: تدريبات إنتر شاقة وكونتي احترافي للغاية

روميلو لوكاكو يتحدث عن إنتر وكونتي والعنصرية

قال المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو إن مستوى التدريبات في إنتر والعمل المبذول فيها يختلف عن أي مستوى آخر للأندية التي لعب فيها من قبل..

وكان لوكاكو قد تحدث في حوار حصري لسكاي سبورتس إيطاليا عن المرحلة الحالية له وأنطونيو كونتي وإنتر واختلاف ذلك عن مانشستر يونايتد وسولشاير.

وبخصوص ذلك، قال لوكاكو إن الغالبية يتحدثون عن الدوري الإنجليزي الممتاز كأقوى دوري في العالم من حيث المتطلبات البدنية والتدريبات الشاقة والعمل المستمر.

ولكن رغم ذلك، فإن نظام التدريبات في إنتر شاق أكثر لدرجة جعلته يظن أنه لن يستطيع التأقلم معه، الأمر الذي تحسن بالتدريج ومع مرور الوقت وبات أبسط بالنسبة له.

وأضاف: "لقد ذهبت إلى كونتي وحدثته عن ذلك الأمر، لقد قلت له بأنني لا أستطيع التحمل لهذه الأحمال البدنية الشاقة، كان ذلك في بداية مرحلتي مع النيراتزوري"

وتابع: "في إنتر تغيرت الكثير من الأحوال واستعدت ثقتي المفقودة، وأعمل من أجل اكتساب المزيد والتطور أكثر وتقديم المزيد من الأداء الجيد لمساعدة فريقي"

وأردف: "أنطونيو كونتي شخص محترف للغاية، هو يستطيع إعطاء الحماس للاعبين دائمًا ويجيد رفع الضغوطات عن كل لاعب والتعامل معه على حدي"

وأكمل: "لقد تعامل معي كونتي بشدة في البداية، أتذكر المباراة الأولى التي لعبت فيها بشكل سيء ضد سلافيا براها قال لي إنني أشبه قطعة القمامة، وإذا كررت ذلك مستقبلًا فسأخرج بعد 5 دقائق فقط"

وحول العنصرية في الملاعب قال: "يجب أن يتكاتف اللاعبون من أجل اتخاذ قرارات إيجابية لإيقاف هذه الظاهرة، يجب ألا ينتظر اللاعبون أن تأتي القرارات من القائمين على اللعبة"

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يذكر أن روميلو لوكاكو يحتل المركز الثالث في الوقت الحالي على سلم ترتيب هدافي السيري آ بعد كل من تشيرو إيموبيلي وكرستيانو رونالدو.