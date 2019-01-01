لوكاكو يرد على تقرير "ذا صن" حول خلافه مع بوجبا على ركلة الجزاء

المهاجم يعيش حالة من التألق مع اليونايتد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نشرت صحيفة ذا صن الإنجليزية تقريًرًا خاصًا حول خلاف نشب بين بول بوجبا وروميلو لوكاكو عقب مباراة ساوثامبتون الأخيرة في الدوري الإنجليزي، بسبب ركلة الجزاء الأخيرة في المباراة والتي سددها وأهدرها الفرنسي.

وزعمت الصحيفة في تقريرها أن لوكاكو الذي أحرز هدفين في الفوز الصعب 3-2 أراد تسديد ركلة الجزاء لإحراز الهاتريك وأنه قال هذا لبوجبا موضحًا له أنه كان سيمنحه تلك الفرصة لو تبادلا الأدوار، مثلما فعل محمد صلاح حين سمح لفيرمينيو بالتسديد خلال الخماسية ضد آرسنال، لكن الفرنسي أصر على موقفه وسدد الركلة.

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لوكاكو نفى هذا الأمر تمامًا بقوله عبر تغريدة ظهرت على حسابه الرسمي على تويتر "حين لا تنجح الكراهية، يبدأون في اختلاق الأكاذيب".

يُذكر أن كل هذا الجدل يُثار قبل المباراة المنتظرة لليونايتد أمام باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مساء غدٍ الأربعاء في باريس، إذ يحتاج الفريق للفوز ومحاولة تعويض خسارته ذهابًا على أولدترافورد بهدفين دون رد.