توخيل: مبابي ليس ميسي، هو أقرب لرونالدو!
كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر
قال توماس توخيل أن كيليان مبابي نجم هجوم باريس سان جيرمان لا يُشبه أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، بل هو هداف أقرب للظاهرة رونالدو نازاريو دي ليما.
وحل المدير الفني للفريق الفرنسي ضيفًا على ريو فيرديناند في قناة بي تي سبورت، وحين سُئل عن رأيه في المقارنة بين ميسي ومبابي، اجاب "الولد جائع ويمتلك شخصية رائعة في عُمر الـ20 عامًا".
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"تدريبه ليس سهلًا على الدوام، لأن اللاعبين أصحاب الشخصية الكبيرة لا يختارون دومًا الطريق السهل. هو يتحداني كمدرب ولكنه ولد رائع في نفس الوقت. من المهم بالنسبة لي أن أمتلك تلك الشخصية. ليتحداني ويتحدى أولئك الذين حوله، ولأنه يمتلك ذلك الجوع اللازم ليُصبح لاعبًا خاصًا في التاريخ".
أتم "كيليان هداف، هو ليس ميسي. قد يُصبح أفضل هداف في العالم وهو على الطريق السليم. لا أفكر أبدًا بالمقارنات، لكني أراه قريبًا من رونالدو نازاريو".
🏆 دور المجموعات - دوري أبطال آسيا— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 5, 2019
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