لوكاس "يسخر" من مطالبة برشلونة بالحصول على ركلة جزاء

مدافع بايرن ميونيخ يؤكد أن فريقه كان الأكثر فاعلية أمام مرمى الفريق الكتالوني

شهدت مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة أمس الثلاثاء لقطة مثيرة للجدل، حيث تعرض عثمان ديمبيلي جناح برشلونة للإعاقة من ألفونسو ديفيز وسقط داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم الهولندي والحكام في غرقة تقنية الفيديو رأوا أن الالتحام لم يرقى لكونه ركلة جزاء.

بايرن ميونخ انتصر على ضيفه برشلونة بهدفين دون رد، على ملعب أليانز أرينا في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفي نهاية المباراة، سُئل لوكاس هيرنانديز مدافع النادي البافاري عن لقطة ديفيز ضد ديمبيلي، وأشار الفرنسي إلى أنه لم يشاهد ما حدث، لكنه سخر بعد ذلك مع الحكم السابق الإسباني إيتورالدي جونزاليس بشأن القرار.

لوكاس: ركلة جزاء لبرشلونة؟ لقد كنا الأكثر فاعلية أمام المرمى

وقال مدافع أتلتيكو مدريد السابق خلال تصريحاته لشبكة إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية في نبرة تعجب ممزوجة بالضحك والسخرية: "إيتو، ركلة جزاء".

وأضاف لوكاس: "لم أر ذلك، الخلافات قائمة دائمًا، إذا لم يطلق الحكم صافرته ولم يشاهد حكم الفيديو المساعد لقطة العرقلة، يمكن للجميع التحدث كما يريد ولكن النتيجة كما هي أننا حققنا الفوز".

وواصل: "إذًا كيف لم يسجل فريق أهداف ويستحق الفوز في المباراة، لقد كانوا على مستوى رائع لكن في النهاية ما يهم هو الكفاءة أمام المرمى واليوم لم ينجحوا في ذلك".

أشار المدافع الفرنسي، الذي هنأ زملائه على مراقبة ليفاندوفسكي وكان سعيدًا بهدفه: "لأنني لا أسجل كثيرًا في العادة لذلك يكون احتفالي على قدر الحدث ".