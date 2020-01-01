لوكاس هيرنانديز يهدد بايرن ميونخ بالرحيل

أغلى صفقة في تاريخ بايرن ميونخ والدوري الألماني غاضب من طريقة معاملته

أبدى المدافع الدولي الفرنسي لوكاس هيرنانديز غضبه من الطريقة التي يتم التعامل بها معه في بايرن ميونخ، ليهدد النادي بالرحيل في حال استمرت الأمور على ما هي عليه.

وكان لوكاس هيرنانديز قد انضم إلى بايرن ميونخ صيف العام 2019 مقابل 80 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ النادي البافاري وفي تاريخ الدوري الألماني بشكل عام.

ولكن مع رحيل نيكو كوفاتش ووصول المدرب هانز فليك إلى قيادة بايرن ميونخ، تغيرت المعطيات وتحول دافيد ألابا إلى مركز قلب الدفاع مما أجسله احتياطيًا لفترات طويلة.

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ومع وجود نيكلاس زوله وجيروم بواتينج كذلك أصبحت مشاركاته شبه معدومة، الأمر الذي جعله يخرج عن صمته ويهدد بالرحيل في حال استمر الحال على ما هو عليه.

وقال الفائز بلقب كأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي في تصريحات لتيليفوت إنه لا يعجبه الوضع الحالي رغم أنه أكمل عامه الأول مع النادي الألماني للتو ولم ينضم منذ فترة طويلة.

وأضاف: "لا يزال لدي عقد لمدة 4 سنوات قادمة مع بايرن ميونخ، ولكن إذا استمرت الأوضاع هكذا فسيكون علي أن أعيد النظر في الأمر، الأمور معقدة ولا أتمنى أن تستمر هكذا"

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يذكر أن لوكاس هيرنانديز كان قد انضم إلى بايرن ميونخ بعد عام واحد فقط من نهاية كأس العالم في روسيا، البطولة التي قدم فيها أداء استثنائيًا.