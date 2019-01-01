لوف يضم لاعبين جديدين لقائمة ألمانيا ويوضح موقف هوملس

لوف مدرب ألمانيا يضم سيباستيان رودي وربن كوخ لقائمة مباراة الأرجنتين ويتحدث عن مستقبل هوملس الدولي

أعلن يواخيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن ضم الثنائي سيباستيان رودي لاعب هوفينهايم وروبن كوخ لاعب فرايبورج، إلى قائمة المانشافت التي تستعد لخوض مباراتين أمام الأرجنتين واستونيا.

ويلتقي المنتخب الألماني بنظيره الأرجنتيني وديًا في ملعب سيجنال إيدونا بارك في دورتموند يوم الأربعاء المقبل ، قبل أن يتوجه إلى استونيا في مباراة رسمية ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020,

وتُعد هذه هي المشاركة الأولى لروبن كوخ رفقة المنتخب الألماني الأول، وقد شارك مع منتخبات الفئات السنية من قبل، فيما لدى سيباستيان رودي سجل طويل من المشاركات الدولية آخرها في نوفمبر 2018.

لوف، أبلغ الصحافة أن ضم الثنائي يأتي كإجراء طبيعي بعد الإصابات التي ألّمت بالقائمة الأساسية للمنتخب، وتحديدًا بعد الإصابة في الكتف التي تعرض لها ماتياس جينتر، مدافع بوروسيا مونشنجلادباخ، ليكون كوخ بذلك هو بديله.

في الوقت نفسه، فإن مشاركة إلكاي جوندوجان وتيمو فيرنر في كلا المباراتين لازالت محل شك بسبب إصابة الأول العضلية والثاني بالإنفلونزا، إلى جانب استبعاد يوناس هيكتور الظهير الأيسر لكولن بسبب الإصابة وكذلك توني كروس.

أيضًا، تحدث لوف عن احتمالية إعادة ماتس هوملس مدافع بوروسيا دورتموند إلى المنتخب مجددًا، معتبرًا أن هذا الأمر "ليس خيارًا" من الأساس يمكن طرحه على الطاولة.

بطل كأس العالم 2014 تحدث عن هوملس بقوله "لم أفكر في ضم هوملس على الإطلاق، نحن الآن نعتمد على الشباب وليس هناك سبب للاعتماد على ماتس."

يذكر أن لوف قد اتخذ قراره بعدم الاعتماد مجددًا على الثلاثي توماس مولر وماتس هوملس وجيروم بواتينج بعد الإخفاق الكبير الذي حلّ بأحفاد بيسمارك في مونديال روسيا والخروج من الدور الأول بهزيمتين من المكسيك وكوريا الجنوبية وانتصار وحيد على السويد.