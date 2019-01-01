لوف: نستحق الخسارة.. منتخب هولندا كان الطرف الأفضل

المدرب الألماني يقر بسوء فريقه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى يواكيم لوف مدرب ألمانيا إحباطه عقب الخسارة أمام هولندا 4-2 في الجولة الخامسة لتصفيات يورو 2020.

وقال لوف عقب المباراة:"أنا محبط، لقد لعبنا بأقل من إمكانياتنا، هولندا كان الفريق الأفضل على مر الدقائق التسعين".

وأضاف:"نحن نستحق الخسارة، على الرغم من تقدمنا في النتيجة لم نسيطر على المباراة فقدنا الكثير من الكرات".

في الإطار ذاته قال المدافع نيكلاس زوله:"في الشوط الأول لم نحصل على الاستحواذ الكافي. لقد كانت مباراة ضعيفة للغاية من جانبنا ويجب أن نتعلم منها".

أيضاً قال سيرجي جنابري جناح المنتخب:"الإحباط يسيطر مع كل هزيمة، لقد تلقينا الأهداف بسهولة، هذا لا يجب أن يحدث لنا".

يذكر أن جنابري سجل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة، قبل أن تبدأ عودة الطواحين في الشوط الثاني.