لوشيسكو يستقر على رباعي الهلال الأجنبي في دوري أبطال آسيا

يبدأ مشوار حامل اللقب أولى المباريات يوم الإثنين 17 من شهر فبراير المقبل أمام نظيره في نادي شباب الأهلي الإماراتي

يبدو أن المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال السعودي قد استقر على الرباعي الأجنبي في قائمة الفريق الذي سيخوض منافسات دوري أبطال آسيا النسخة الجديدة.

تقارير مُقربة من الزعيم قالت أن حامل لقب البطولة استقر على الرباعي الأجنبي بافيتيمبي جوميس وجانج هيون سو وأندري كاريلو وسيباستيان جيوفينكو.

ومن المنتظر أن ترفع إدارة النادي قائمة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المشاركة في دوري أبطال آسيا بنسخته الجديدة 2020 خلال أيام.

ويبدأ مشوار حامل اللقب أولى المباريات يوم الإثنين 17 من شهر فبراير المقبل أمام نظيره في نادي شباب الأهلي الإماراتي في دبي.

الجدير بالذكر أن الهلال وقع في المجموعة الثانية إلى جانب أندية شباب الأهلي الإماراتي وبختاكور الأوزبكي والفائز من الملحق الآسيوي رقم 3 (تشيناي الهندي - الرفاع العربي البحريني - خراسان الإيراني - السيلية القطري).

الزعيم كان قد توج بلقب دوري أبطال آسيا في نسخته الماضية على حساب نادي أوراوا الياباني وقدم بطولة أكثر من رائعة، وتأمل الجماهير في الحفاظ على اللقب في النسخة الجديدة.

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في سياق منفصل، منح المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، الثنائي جوميس، وسلمان الدوسري راحة عن مران أمس؛ بينما يؤدي الفريق مرانًا مغلقًا، عصر اليوم الثلاثاء، وذلك في مقر النادي.