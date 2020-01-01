لوشيسكو يحسم موقف عمر خربين بالبقاء مع الهلال

كانت بعض التقارير قد تحدثت عن إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف الزعيم

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال استقرار المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، على بقاء اللاعب السوري عمر خربين، فترة الانتقالات الشتوية.

وكانت بعض التقارير قد تحدثت عن إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

التقارير أكدت أن خربين مستمر مع الهلال، على أن يتحدد مصير بقائه من عدمه نهاية الموسم الجاري، حسب التقرير الفني الذي سيقدمه المدرب الروماني.

وكانت بعض جماهير الهلال السعودي قد عبرت عن عدم رضاها على مستوى اللاعب الدولي السوري، خاصة في بطولة كأس العالم للأندية.

وغاب خربين عن تدريبات الهلال في الأيام القليلة الماضية ولم يلعب لقاء الحزم، حيث كانت الفحوصات الطبية قد أظهرت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية سيُبعده عن اللعب لمدة 6 أسابيع تقريبًا.

وكان خربين قد بدأ الموسم الحالي 2019\2020 مع الهلال بشكل قوي إلا أن لعنة الإصابات وتألق الفرنسي بافيتيمبي جوميس يضعه دائمًا تحت ضغط كبير.

ويخضع المهاجم الذي قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا لبيراميدز المصري لبرنامج علاجي وتأهيلي في عيادة النادي العاصمي، ومن ثم سيبدأ برنامجًا بدنيًا مكثفًا لضمان سرعة تعافيه وعودته للعب مع الهلال في الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.