الدوري الإيطالي الدرجة الأولى - سيري آ

لوزانو يصل نابولي تمهيدًا للتعاقد مع أمراء الجنوب

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Getty Images
نابولي ينجح في التوصل إلى اتفاق لضم لوزانو من أيندهوفن

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

وصل هيرفينج لوزانو إلى مدينة نابولي تمهيدًا للتوقيع رسميًا مع نادي الجنوب الإيطالي خلال ما تبقى في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكان لوزانو قد دخل في مفاوضات مطولة مع نابولي قبل أن تصل الأمور إلى الاتفاق بين الطرفين في الساعات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

ومن المتوقع أن تكلف الصفقة خزائن نادي الجنوب الإيطالي حوالي 40 مليون يورو حسب ما قالته المصادر الصحفية المقربة.

وكان لوزانو قد جدد طلبه بالخروج من أيندهوفن خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية عقب نهاية المحلق الأوروبي المؤهل لدوري الأبطال.

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يذكر أن صاحب الـ24 عاماً سجل 21 هدف وصنع 12 الموسم الماضي، وسبق ارتباطه بالانضمام لمانشستر يونايتد.

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