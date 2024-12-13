بعد الوصول إلى دبي .. قرار عاجل من لوران بلان بشأن معسكر الاتحاد!

تعرف على قرار بلان

اتخذ المدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني لنادي الاتحاد قرارًا عاجلًا، خلال المعسكر الذي سيقام في مدينة دبي الإماراتية خلال الفترة القادمة.

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واستغل الاتحاد فترة التوقف التي تمتد إلى شهر، بسبب ارتباط المنتخب السعودي بالمشاركة في بطولة خليجي 26، بإقامة معسكرًا في دبي، تمهيدًا لاستئناف مباريات الموسم.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن بلان قرر الاستعانة ببعض اللاعبين من درجة الشباب، خلال المعسكر الإعدادي الذي سيقام بالإمارات.

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وأضافت الصحيفة أن قرار بلان جاء لتعويض اللاعبين الغائبين عن المعسكر، مثل عبد الإله العمري ومهند الشنقيطي وعبد الإله هوساوي وصالح الشهري، لانضمامهم للمنتخب السعودي.

كما انضم الحارس أسامة المرمش وزميله حامد الشنقيطي إلى المنتخبين تحت 21 و 20 سنة بالترتيب.