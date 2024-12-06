"مشروع الاتحاد بدأ" .. لوران بلان مستاء رغم الفوز على النصر ويعلّق على "قراره الغريب" في الكلاسيكو!

الفوز على النصر لا يكفي لإسعاد مدرب الاتحاد..

تقدم الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد، بالتهنئة للاعبيه على الفوز في كلاسيكو النصر، قائلًا إن مشروع العميد بدأ هذا الموسم، وإن كلا الفريقين قدما مباراة رائعة، على المستويين الفني والبدني، والنصر كان جيدًا.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وحقق الاتحاد فوزًا على ضيفه النصر بنتيجة (2-1)، على ملعب الجوهرة المشعة، في قمة الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن، ليضمن العميد صدارة الدوري، قبل فترة التوقف التي تشهد مشاركة المنتخب السعودي، في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26)، حتى يناير المُقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال بلان، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن مشروع الاتحاد بدأ، وعندما وصل برفقة جهازه الفني المعاون، عقدوا اجتماعات عدة مع الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي، مضيفًا أن العلاقة بينهم وبين الإدارة ممتازة، ويتمنى مواصلة العمل.

في المقابل، أبدى بلان استياءه من عدم القدرة على السيطرة منذ البداية، ما دفعه للعب على الكرات المرتدة، فيما أكد أن شكل الفريق لا يعجبه رغم الفوز.

وتطرق مدرب الاتحاد للحديث عن فترة التوقف الطويلة، قائلًا إنه فوجئ بعض الشيء؛ كون التوقف غير معتاد في هذا التوقيت، ولكن يجب عليه احترام ذلك، مضيفًا أن الفريق يملك الفرصة للاستراحة واستعادة مستواه، وسيحصل اللاعبون على راحة 7 أيام، قبل الدخول في معسكر إعدادي، ثم الحصول على راحة لمدة أسبوع، مضيفًا أن هناك شهرًا كاملًا من توقف المنافسة، وسيعمل الاتحاد على العودة بشكل أفضل خلال عام 2025.

"اللعب راح يبدأ في ساوندستورم 24!

احجز تذكرتك الحين واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود GOALSS24

وتحدث بلان، في رد على سؤال "الشرق الأوسط"، حول إشراك المدافع عبد الإله العمري، بدلًا من الجناح عبد الرحمن العبود، في الشوط الثاني، مفسرًا ذلك، بأنه كان يرغب في الاستحواذ على الكرة، وهو الأمر الذي لم يحدث في الشوط الأول، مضيفًا أنه لو لعب بالعمري منذ بداية المباراة، لما تمكن من استكمال اللقاء، كونه عائدًا من الإصابة.

ونوه بلان بأن الاتحاد يعاني من عدة إصابات مهمة، ولديه بعض المشكلات مثل جميع الفرق، ولكن يجب التعامل مع هذا الأمر، وعندما يفوز الفريق، يبدو الأمر أسهل في إيجاد الحلول.

GOAL

ورفع الاتحاد رصيده إلى 36 نقطة، محافظًا على صدارة دوري روشن، بفارق 5 نقاط عن الهلال، الذي يستعد لملاقاة الرائد في مباراة الجولة، بينما تجمد رصيد النصر عند 25 نقطة، ليهبط إلى المركز الرابع، بفارق 3 نقاط عن القادسية (الثالث) الذي اكتسح الخلود بثلاثية نظيفة.