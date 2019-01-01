لوثر ماتيوس يختار خليفة كوفاتش في تدريب بايرن ميونخ

لوثر ماتيوس نجم فريق بايرن ميونخ الأسبق يختار المدرب الذي سيخلف المدير الفني السابق للفريق نيكو كوفاتش.

كشف لوثر ماتيوس اللاعب الأسبق لبايرن ميونخ عن اختياراته للمدير الفني الجديد للفريق عقب رحيل المدرب السابق نيكو كوفاتش هذا الأسبوع.

جاء هذا في مقال نشره على شبكة "سكاي سبورتس"، وأكد خلاله أن الفريق في حاجة لمدرب لديه من النجاحات السابقة ما يستطيع دعم مستقبله.

وكتب ماتيوس: "بايرن ميونخ سيريد مدربًا عصريًا لديه تاريخًا كبيرًا وألقابًا عديدة وخبرة تسمح له بقيادة الفريق في الفترة المقبلة".

رئيس بايرن ميونخ يكشف موعد إعلان خلفية كوفاتش الدائم

وأضاف: "الأسماء المطروحة هي جوزيه مورينيو وماسيمليانو أليجري وإريك تين هاج ورالف رانجينك وأيضًا أرسين فينجر".

وأكمل: "بالنسبة لي أليجري هو الأفضل فلديه نجاحات كبيرة مع يوفنتوس ولديه من القدرات ما يسمح له بتدريب بايرن ميونخ".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ كان قد أقال مدربه نيكو كوفاتش قبل ساعات بعد الخسارة القاسية له أمام آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف نظيفة.