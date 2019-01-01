خاص | ماثيوس: بايرن يحتاج للدعم، وليفربول المرشح الأبرز للفوز بالأبطال

أسطورة ألمانيا يتحدث عن دوري الأبطال والفريق البافاري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد لوثار ماتيوس أسطورة الكرة الألمانية حاجة بايرن ميونيخ لتدعيم صفوفه الصيف القادم، موضحًا أنه مازال بحاجة للمزيد بعد ضم الثنائي بنجامين بافارد ولوكاس هيرنانديز.

وأشاد المتوج بجائزة الكرة الذهبية عام 1990 بضم الفريق البافاري للثنائي الفرنسي، مضيفًا "بايرن ميونيخ مطالب بالمزيد من الصفقات ليكون على مستوى الفرق الأخرى من إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وباريس سان جيرمان".

أضاف في حواره الحصري مع جول "مع دعم الدفاع ببطلي العالم بافارد وهيرنانديز، مازال هناك حاجة لدعم الهجوم. تيمو فيرنر أحد المرشحين وهو قادر على اللعب في العديد من المراكز، لكن هناك أيضًا العديد من المرشحين. المسؤولون لديهم قائمة وينظرون ويبحثون دومًا عن الخيارات الأفضل".

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أضاف حول تورجان هازارد المرشح لارتداء القميص البافاري "هو لاعب جيد، لكن لا أعلم إن كان جيدًا بما يكفي للعب لبايرن ميونيخ. النصف الثاني من الموسم لا يقول هذا".

بطل العالم مع المانشافت 1990 يرى أن خروج الفرق الألمانية من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لا يؤثر على سمعة البوندسليجا، خاصة أن جميع أندية البطولة واجهت فرق صعبة، مضيفًا "بايرن ميونيخ واجه بشكتاش العام الماضي، لكنه لعب ضد ليفربول هذا العام وهو المرشح الأبرز بالنسبة لي للفوز بدوري الأبطال.بايرن لم يستحق التأهل بناءً على أدائه في المباراتين.

"لا يمكن توقع الكثير من شالكه الذي فاق التوقعات في الموسم الماضي حين حل ثانيًا في البوندسليجا، لكن نتائجه هذا الموسم تؤكد تراجع مستواه. دورتموند لعب جيدًا في الشوط الأول من كلتا المباراتين أمام توتنهام، لكن هذا لا يكفي، عليك تقديم 90 دقيقة ممتازة ذهابًا إيابًا لتضمن التأهل".