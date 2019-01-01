فيتسل يُشيد بقرار سانشو ويتوقع أن يُصبح من الأفضل في العالم

البلجيكي وصف ما يفعله الإنجليزي حاليًا بالمذهل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى آكسيل فيتسل أن زميله في بوروسيا دورتموند "جادون سانشو" قادر على أن يُصبح أحد أفضل الأجنحة في العالم.

وانضم سانشو لدورتموند قادمًا من أكاديمية مانشستر سيتي صيف 2017، وقد تألق بقوة مع الفريق الألماني مما جعله يحظى بثقة جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا الذي منحه فرصة لعب 4 مباريات دولية حتى الآن.

فيتسل أشاد بخطوة سانشو الرحيل عن إنجلترا بحثًا عن فرص أكبر للعب، مضيفًا "هو قرار جيد لأنه حصل على الفرصة هنا في ألمانيا. اللاعبون الإنجليز اعتادوا اللعب في إنجلترا، لكن ما يفعله جادون حاليًا مذهل".

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"لديه الكثير من الجودة، أعتقد أنه قادر على أن يُصبح أحد أفضل الأجنحة في العالم إن واصل العمل بجد واستمع إلينا قليلًا".

اللاعب البلجيكي المنضم لدورتموند بداية الموسم الجاري أبدى سعادته باللعب في ألمانيا، وكذلك انبهاره بالأجواء في الملاعب خاصة تفاعل الجماهير وتشجيعهم للاعبين.

يُذكر أن دورتموند يتصدر جدول ترتيب البوندسليجا بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ، وسيلتقي الطرفان يوم السبت القادم في مباراة من المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في صراعهما على اللقب.