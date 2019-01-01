خاص | ماثيوس يتوقع بطل البوندسليجا ويرفض عودة جوتزه للمانشافت

أسطورة ألمانيا يتحدث عن دوري الأبطال والفريق البافاري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

توقع لوثار ماتيوس فوز بايرن ميونيخ بالدوري الألماني رغم تخلفه عن بوروسيا دورتموند حاليًا في الصدارة بفارق نقطتين.

وسيلتقي الفريقان يوم السبت القادم في مباراة حاسمة تأتي بعد تعادل البافاري المخيب أمام فرايبورج في الجولة السابقة مما جعله يتراجع خطوة للخلف.

لكن رغم هذا، إلا أن ماتيوس توقع انتهاء الموسم بتتويج البايرن، بقوله "البوندسليجا مجنونة تمامًا هذا الموسم. بايرن مر بمرحلة ضعف، وكذلك دورتموند، لكني أعتقد أن بايرن لديه الأفضلية".

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أضاف "سيلعبون في ملعبهم السبت القادم، ولديهم خبرة أكبر في صراع اللقب. هناك العديد من المؤشرات على أنهم سيكونوا أبطال الدوري من جديد بنهاية الموسم".

ماثيوس وخلال حواره الخاص مع جول انتقل للحديث عن ماريو جوتزه نجم دورتموند البعيد عن منتخب ألمانيا منذ نوفمبر 2017، ويرى بطل العالم مع المانشافت عام 1990 أن لا مكان حاليًا لصاحب الـ26 عامًا في المنتخب الألماني.

إذ قال "أولًا وقبل كل شيء، أنا سعيد بتألق جوتزه من جديد في دورتموند. المدرب الوطني لديه الكثير من الخيارات في هذا المركز. جوتزه في أفضل مستوياته يفتقد للقدرة على المواجهة الفردية، لاعب ضد لاعب، هو يفتقد للسرعة. كانت هناك أوقات كان أسرع بها، وأوقات أخرى كان أبطأ مما هو الآن".

أتم "هو في الطريق للأعلى، عليه مواصلة تقديم هذا الأداء القوي ليُصبح مرشحًا للمدرب يواكيم لوف، لكني لا أعتقد أن له مكان في المنتخب حاليًا".