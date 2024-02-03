لن يستطيع أحد إيقاف الزعيم في الدوري السعودي

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أكد الكوري الجنوبي جانج هيون سو، لاعب الغرافة القطري الحالي، أن علي البليهي هو أفضل لاعب بجواره أثناء فترة تزاملهما في الهلال السعودي.

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وقال جانج في حوار لصحيفة الرياضية السعودية: "أفضل مدافع لعبت إلى جانبه بدون شك هو علي البليهي، أفتقده كثيرًا، والثاني هو ماساتو مدافع منتخب اليابان".

وأضاف: "رأيت الصورة التي يضعها لي علي البليهي في منزله، كان وجهي واضحًا فيها، بينما هو يقف بظهره، اشتقت إليه كثيرًا، أحب كل لاعبي الهلال، لكن البليهي له وضع خاص لأنه لاعب مختلف".

وتابع جانج: "لعبت إلى جوار البليهي 4 أعوام وله مكانة خاصة في قلبي، كنت أتواصل معه يوميًا لأننا رغبنا أن نطور أنفسنا وأسلوبنا، وأردنا أن نصل إلى ما أريده وما هو يريده سويًا، بسبب هذا التواصل نمت علاقتنا وبعدها أصبحنا نتحدث عن العائلة والحياة وكل شيء".

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وختم المدافع الكوري الجنوبي: "أتوقع أن يتوج الهلال بلقب الدوري هذا العام، أشاهد جميع مبارياته، لقد فاز ب20 مباراة على التوالي واستقبل 9 أهداف فقط ولن يوقفه أحد وسأكون سعيدًا برؤيته يحقق اللقب".

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