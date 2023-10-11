لهذا يملك برشلونة فرصًا أكبر.. منافسة رباعية على نجم منتخب إسبانيا

تشافي وفريقه يملكون فرصة كبيرة لضم ناشئهم السابق

يملك برشلونة خيارا قويا الصيف المقبل يتعلق يالتعاقد مع الجناح الإسباني الدولي داني أولمو من لايبزيج، بعد أن أبدى اللاعب نيته بوضوح للفريق الألماني في اللعب بصفوف البلوجرانا.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن أولمو يملك في عقده شرطا جزائيا سيتفاوض مع ناديه لجعله 60 مليون يورو، وهي قيمة كبيرة على برشلونة في ظروفه الراهنة لكنها تبدو ممكنة.

لا يقف برشلونة وحيدا في هذه المنافسة على أولمو الذي يبلغ من العمر 26 عاما في مايو، بل إن كلا من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي يراقبون الوضع.

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ويملك لايبزيج عقد أولمو حتى عام 2027، ولم يكن من المخطط ربما رحيل أولمو الذي بات من القيم الثابتة للفريق الألماني.

تغيير المدرب () وعدم تمتع أولمو بنفس المكانة التي كان عليها لدى المدرب الجديد، جعل الرغبة مشتركة في الرحيل بحلول الصيف المقبل، ونية ناشئ برشلونة السابق أن يعود إلى حيث ترعرع.