"لهذا سعدنا بعدم حضور صلاح" .. إعلامية مصرية تستفز السعوديين وتسخر من إعلامهم

الاتحاد فشل في الحصول على النجم المصري

SHAHID

مازالت أصداء فشل الاتحاد في التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول رغم العرض المالي التاريخي مستمرة في مصر والسعودية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بطل دوري روشن حاول حتى اللحظات الأخيرة إقناع النادي الإنجليزي بالتخلي عن نجمه بتقديم مبالغ كبيرة جدًا تخطت حاجز الـ200 مليون جنيه إسترليني بجانب عرض تاريخي للنجم المصري يجعله صاحب الراتب الأغلى في العالم، لكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل لرفض يورجن كلوب التخلي عن الجناح الهداف.

الإعلامية مي حلمي وعبر برنامجها "الحكم" أثارت استياء السعوديين بتعليقها على فشل انتقال صلاح للاتحاد، حيث أكدت أن صاحب الـ31 عامًا لن يلعب في الدوري السعودي أبدًا لأنه ليس طموحه، كما سخرت من الإعلام السعودي الذي أكد نجاح الصفقة مرارًا وتكرارًا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

حيث قالت "صلاح تحدى عديد الصعاب ليصل إلى ما هو عليه، لا أقلل من الدوري السعودي لكن طموحات صلاح مختلفة ولا أعتقد أنه سيُوافق أبدًا على العودة ليُصبح "عادي" بعد كل ما عاناه، طموحه أن يُثبت نفسه أمام غير العرب، هناك في إنجلترا وأوروبا، ووصوله لعامه الـ31 ليس عائقًا أبدًا".

أضافت "صلاح يسعى إلى أهداف مختلفة، هدفه أن يبقى دائمًا في إنجلترا ولن ينتقل للدوري السعودي، لا الموسم الجاري ولا القادم. كل ما دار مؤخرًا كان صحافة وأخبار كاذبة، وألوم أي إعلامي مصري أو سعودي ساهم في نشر تلك الأكاذيب عن نجاح الاتحاد في ضم صلاح، مثل الحديث عن وصوله على متن طائرة خاصة أو تسجيل ابنته في المدرسة".

أتمت ساخرة "كيف يتحدث الإعلام السعودي عن سعي صلاح لتسجيل ابنته في المدرسة، الرجل العادي يُسافر إلى السعودية وبعده تلحق به عائلته، صلاح لم يعرف حتى أين سيُقيم في السعودية ليختار مدرسة ابنته".

صحيفة الشبابية السعودية نشرت مقطع فيديو عبر منصة إكس لتلك التصريحات وعلقت "من جل مثل هذا الطرح الإعلامي والذي سيتبعه طرح جماهيري مشابه .. سعدنا بعدم حضور اللاعب محمد صلاح للدوري السعودي"، وقد بدا استياء السعوديين من تلك التصريحات عبر تعليقاتهم على ما قالته الإعلامية المصرية المثيرة للجدل.

SHAHID