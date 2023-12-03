"لهذا السبب كنت أضحك" .. ماك أليستر يكشف عما دار بين جوارديولا ونونيز!

ماذا حدث بين نونيز وجوارديولا؟

كشف أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط ليفربول، عما دار بين الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، وزميله داروين نونيز، بعد المباراة التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي.

وبعد انتهاء مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي، توجه جوارديولا لمصافحة نونيز، ليُهاجم الأخير المدرب الإسباني، ليتدخل يورجن كلوب المدير الفني للريدز لإنهاء الأمر.

وقال ماك أليستر خلال تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أتخيل أن كلوب لم يفهم شيئًا مما حدث، وسألني عما دار بين بيب ونونيز ولكنه لم يكن شيئًا، إنه شيء بسيط للغاية".

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وأضاف: "كما قال كلوب بيب ونونيز شخصان عاطفيان للغاية، لم يكن هناك شيئًا، بعض التصريحات أدلى بها بيب تفاعل معها داروين ولكنها لم تكن شيئًا قويًا".

لاعب وسط ليفربول واصل: "كنت أضحك لهذا السبب، لو كان الأمر خطيرًا لن أضحك بهذه الطريقة، الأمر الذي جعلني أضحك قليلًا هو غضب داروين بهذه السرعة".

واستطرد قائلًا: "جوارديولا ونونيز ظنا أن الأمر مجرد مزحة، ولكن تطورت الأمور بعد ذلك قليلًا، الأمر كان مضحكًا بعض الشيء، داروين أخذ الأمر على محمل الجد، ورأى بيب أن الأمر مجرد مزحة".

وكشف ماك أليستر عما دار حيث قال: "في كرة عرضية أو ركلة ركنية لعبها هالاند برأسه لتمر بجوار القائم، ليعلق عليها جوارديولا قائلًا كم نحن محظوظين أو شيء كهذا، وبعدها لعب لويس دياز كرة برأسه وتم التصدي لها، ليرد عليه نونيز قائلًا (الآن انت المحظوظ)، ومن هذا بدأ كل شيء، ولا يوجد شيء خطير".