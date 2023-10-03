لن يُصلح ما أفسده راموس .. الإصابة تُبعد نجم ريال مدريد السابق أمام برشلونة!

ضربة قوية لدفاع خصم الفريق الكتالوني

ربما انتظرت جماهير ريال مدريد رؤية المدافع البرتغالي بيبي وهو يصلح ما أفسده سيرخيو راموس أمام برشلونة، ولكن هذا الأمر لن يحدث!

راموس سجل هدفًا ذاتيًا في شباك إشبيلية ليساهم في فوز برشلونة يوم الجمعة الماضية بالدوري الإسباني، وكان من المقرر أن يلعب شريكه السابق في دفاع ريال مدريد وهو بيبي أمام الفريق الكتالوني غدًا، الأربعاء، في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

ولكن وفقًا لصحيفة "as" الإسبانية، فإن بيبي لن يلعب هذه المباراة لمعاناته من مشكلة عضلية أبعدته كذلك من المشاركة ضد بنفيكا في الدوري.

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ولم يظهر المدافع المخضرم في الجلسة التدريبية الخاصة بمواجهة برشلونة، ليفشل في تسجيل الظهور رقم 24 له أمام الغريم التقليدي لفريقه السابق.

وسيكون على بيبي البالغ من العمر 40 سنة الذي فاز 10 مرات على برشلونة الانتظار حتى الجولة الخامسة لدوري الأبطال لاستعادة ذكريات الكلاسيكو مرة أخرى.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة المجموعة الثامنة بـ3 نقاط بفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثاني، ويأتي بعدهما كل من شاختار دونيتسك ورويال أنتويرب بالمركزين الثالث والرابع.