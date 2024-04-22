"لن ينفرط العقد!".. اتحاد الكرة يحسم تأجيل كلاسيكو كأس الملك

الاتحاد طلب تأجيل مباراة الهلال في كأس الملك..

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أفادت تقارير صحفية بأن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارها النهائي بشأن الطلب المقدم من نادي الاتحاد، بتأجيل مباراة الفريق الأول أمام الهلال في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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ونشر الاتحاد بيانًا رسميًا، حول إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، للمطالبة بتأجيل مباراة الهلال، المقررة في 30 أبريل، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لحين عودة خماسي الاتحاد الذي تم استدعاؤه للمنتخب الأولمبي، من المشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن لجنة المسابقات أرسلت خطابًا رسميًا للاتحاد، يفيد برفض الطلب المقدم من النادي الجداوي، ليتأكد إقامة المباراة في موعدها، في 30 أبريل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في التاسعة مساءً.

وفجر نادي الاتحاد أزمة كبرى بعد استدعاء 5 لاعبين من صفوف العميد، لقائمة المنتخب الأولمبي في بطولة كأس آسيا، وهم (عوض الناشري، فيصل الغامدي، زكريا هوساوي، أحمد الغامدي، مروان الصحفي).

ويستعد الاتحاد، الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 50 نقطة، لمواجهة الشباب، على ملعب الجوهرة المشعة، يوم الجمعة المقبلة، في قمة الجولة 29 من المسابقة.

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وجاء طلب الاتحاد بتأجيل مباراة الهلال، على غرار قرار رابطة دوري المحترفين السعودي، بتأجيل لقاء الهلال ضد الأهلي، الذي كان مقررًا في 19 أبريل، ليقام في 6 مايو المقبل، بناءً على قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل مباراة الهلال أمام العين الإماراتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، لمدة 24 ساعة، بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات.

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