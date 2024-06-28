لن ينتقل إلى الأهلي .. أحمد حجازي يقترب من فريق سعودي "مفاجئ"!

تعرف على الفريق الذي اقترب منه أحمد حجازي

اقترب النجم المصري أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد، من الرحيل عن ناديه خلال صيف 2024، وذلك في ظل رغبة إدارة العميد في إجراء عملية إحلال وتجديد بالفريق.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن أحمد حجازي اقترب من العودة إلى ناديه السابق الأهلي المصري، بعد قرار العميد بالتخلي عنه قبل بداية الموسم القادم.

وكشف الإعلامي أحمد الجدي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن أحمد حجازي على رادار نادي نيوم في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

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وبذلك يقترب حجازي من الانضمام إلى زميله السابق البرازيلي رومارينيو، الذي انضم بشكل رسمي إلى نيوم، وهو نفس الفريق الذي أعلن أمس الخميس عن ضم عباس الحسن لاعب وسط الفتح.

وينتهي عقد أحمد حجازي في صيف 2026، حيث يلعب في صفوف العميد منذ أكتوبر 2020، حيث نجح في قيادته للتتويج بدوري روشن وكأس السوبر موسم 2022-2023.