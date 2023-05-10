لن يكون الهلال؟ "محاولة لتغيير فريق ميسي الموسم القادم!"

أحمد رفعت
Lionel Messi PSG Lens Ligue 1 15042023Getty
ليونيل ميسيالهلالالإتحاددوري روشن السعودي

هل نرى ميسي في فريق سعودي آخر غير الهلال؟

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كل الأخبار المنتشرة حاليًا، تؤكد على أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وافق على عرض نادي الهلال، واقترب من التوقيع بشكل رسمي للزعيم، ولكن ماذا عن محاولة تغيير فريق اللاعب؟

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وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع مع أي فريق آخر، وسط الأخبار التي تؤكد على العروض التي تلقاها من جانب الهلال وأندية أخرى.

وأشار الإعلامي الرياضي عيسى الروقي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إلى أن هناك محاولات لتغيير الفريق الذي سيلعب له ميسي الموسم المقبل.

وجاء نص تغريدة الروقي كالآتي: "هات أذنك: محاولات لتغيير الفريق الذي سيلعب له ميسي الموسم القادم".

يُذكر أن الأخبار المنتشرة تؤكد على أن هناك منافسة من جانب ناديي الهلال والاتحاد، من أجل الحصول على خدمات ليونيل ميسي بداية من الموسم المقبل.

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