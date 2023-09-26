لن يكون المدرب .. مؤشرات قوية على اقتراب جون تيري من منصب شبابي مرموق

أسطورة تشيلسي أصبح على مقربة بالفعل من الوصول إلى الشباب..

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بعد أسابيع من الترقب والعمل وتبادل الرسائل، يبدو أن جون تيري أسطورة نادي تشيلسي الإنجليزي أصبح على مقربة من الانضمام إلى نادي الشباب السعودي.

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ونقلت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية تقريرًا يؤكد أن قائد تشيلسي وإنجلترا السابق سيتولى منصبه الجديد كمدير رياضي لنادي الشباب بعقد قصير المدى، في أول عمل له خارج أوروبا.

وحسب التقرير، فإن تيري رفض فرصة أن يصبح المدير الفني التالي لفريق العاصمة السعودية المتعثر، لصالح الحصول على منصب إداري كبير في النادي حيث سيساعد في تقديم المشورة والإشراف على مجالات العمليات المختلفة في الشباب.

الشباب لديه طموحات للنمو وترسيخ مكانته بين نخبة أندية دوري روشن السعودي، ويعتقد النادي أن تيري يمكن أن يساعد في تنفيذ الأفكار والاستراتيجيات الجديدة بفضل ما تعلمه طوال مسيرته الكروية والتدريبية.

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ويبحث الشباب حاليًا عن مدرب فني جديد، ومن المفهوم أن إحدى مهام تيري الأولى ستكون المساعدة في العثور على الشخص الملائم لهذا الدور.

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